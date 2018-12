Dall'agenzia delle Entrate una guida al servizio online di correzione dei dati catastali

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il servizio online "Contact Center" che permettessi effettuare segnalazioni e correggere errori presenti nelle manche dati catastali.



In particolare, il servizio permette di effettuare le seguenti ricerche:

Errore sulla persona a cui è intestato l'immobile, che può essere relativo a cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso; Errore sui dati dell'immobile, che può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri); Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato: l'Agenzia Entrate individua fabbricati non dichiarati in Catasto e richiede ai titolari di regolarizzarne la situazione. A questo scopo sono pubblicati gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto.

Sono possibili inoltre altri tipi di richieste quali la registrazione di atti pregressi non meccanizzati o la correzione di varie tipologie di errori, in genere sorti in fase di informatizzazione delle banche dati. Clicca qui per maggiori informazioni.