Dal Dipartimento delle Finanze le statistiche sulle dichiarazioni 2018 (periodo d'imposta 2017)

Sul sito internet del MEF (Dipartimento delle Finanze) sono state pubblicate le statistiche relative agli Studi di Settore, alle dichiarazioni delle persone fisiche in base al reddito prevalente e ad altri dati trasmessi dai contribuenti nel 2018, relativi al periodo d'imposta 2017.



Studi di settore

Nel 2017 l'applicazione degli Studi di Settore ha coinvolto circa 3,2 milioni di soggetti (di cui il 61,5% persone fisiche). Risulta in calo dell'1,4% il numero dei soggetti a cui si sono applicati gli Studi di Settore nel 2017 rispetto all'anno precedente, per effetto principalmente dell'aumento delle adesioni al regime forfettario, introdotto dalla Legge 190/2014, che non prevedeva l'applicazione degli Studi di Settore ai soggetti che avevano aderito a tale regime semplificato.

Statistiche Irpef in base al reddito prevalente

L'83,8% (su circa 41,2 milioni) dei contribuenti Irpef detiene prevalentemente reddito da lavoro dipendente o pensione e solo il 4,7% del totale ha un reddito prevalente derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, accostandosi in questo modo a quanto avvenuto nell'anno precedente. La percentuale di coloro che detengono in prevalenza reddito da fabbricati è pari al 4,4%.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa del Dipartimento delle Finanze.