Dal 1 settembre le visite fiscali in carico all'Inps

Da oggi, 1° settembre 2017, prende il via il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC), valido sia per il settore pubblico che per quello privato, che affida all'INPS la competenza esclusiva a effettuare le visite mediche di controllo su tutto il territorio nazionale, sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d'ufficio.

Dal 1° settembre, quindi, la richiesta per le visite mediche di controllo dovrà essere effettuata, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, tramite il servizio online "Richiesta visita medica di controllo".

Le pubbliche amministrazioni non ancora abilitate, dovranno richiedere le credenziali per poter accedere al servizio.