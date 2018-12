Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali: l'ammontare del credito fruibile comunicato dopo il 31 gennaio

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta a richieste pervenute, ha informato che l'elenco pubblicato il 21 novembre 2018 è relativo esclusivamente ai soggetti che hanno "prenotato" il credito di imposta per l'anno 2018, con l'ammontare del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Inoltre, dati relativi agli investimenti incrementali effettuati nell'anno 2017 saranno comunicati al Dipartimento dall'Agenzia delle Entrate dopo il 31 gennaio 2019, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali realmente effettuati nell'anno 2018, che saranno acquisiti dall'Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell'importo "prenotato".

Pertanto, precisa il Dipartimento, l'ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto, per entrambe le annualità, dopo il 31 gennaio 2019 con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e gli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi a ciascuno saranno pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Di conseguenza, solo a seguito di tale provvedimento si potrà usare il credito in compensazione, secondo le regole generali dei crediti di imposta.