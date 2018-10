Credito d'imposta cinema: dal Mibac chiarimenti per la terza sessione

La Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ha informato, con un avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, che a causa dell'elevato numero di domande pervenute e del prolungarsi delle tempistiche per l'istruttoria delle stesse non è possibile ad oggi stimare l'effettiva disponibilità delle risorse residue per l'anno 2018 per l'ambito produzione (sviluppo, produzione di opere cinematografiche, produzione di opere tv, produzione di opere web, attrazione di investimenti in Italia, investitori esterni e distribuzione).

In ogni caso, viene precisato nell'avviso, l'utilizzo dei crediti di imposta dovrà avvenire attraverso i nuovi codici tributo che saranno istituiti.

Viene inoltre comunicato che l'invio delle domande di credito di imposta relative alla III sessione del 2018, potrà essere effettuato sulla piattaforma DGCOL una volta terminata l'istruttoria sulle istanze pervenute.

Rimangono invece confermate le tempistiche per la presentazione delle domande di credito di imposta per l'ambito esercizio: