Corsi di fiscalità internazionale: online il primo dei quattro moduli gratuiti per i commercialisti

E' stato publicato sulla Piattaforma Concerto del CNDCEC il primo dei quattro moduli del corso di fiscalità internazionale CFE - Tax Advisors Europe, la confederazione a cui aderiscono professionisti "esperti" di oltre 22 Paesi europei, iscritti ai più importanti istituti che rappresentano la professione economico-legale.

Il modulo è fruibile gratuitamente da tutti gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ed è suddiviso in 10 interventi in lingua inglese, con slide disponibili anche con traduzione in italiano, che consentiranno di acquisire 15 CFP in materia D.7.14 "Diritto tributario internazionale". Fornisce una mappatura delle principali tematiche della fiscalità internazionale.

I successivi moduli tratteranno di temi che vanno dal Transfer pricing alla tassazione dell'economia digitale, dalle misure per combattere l'evasione ai meccanismi di risoluzione delle liti in ambito fiscale e relativo modello OCSE.

Il CNDCEC informa che è ancora attivo il link per richiedere la registrazione al Registro europeo degli esperti in fiscalità internazionale della CFE.