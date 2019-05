Convenzione Agenzia Entrate-CNDCEC per l'acquisizione delle informazioni sugli iscritti all'albo

Il 28 maggio scorso è stata firmata una convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) che da' inizio, in via sperimentale, ad un nuovo servizio tramite il quale le Entrate potranno acquisire in maniera veloce e sicura le informazioni sugli iscritti all'albo (albo e sezione di appartenenza, provincia e stato iscrizione) e quelle relative alle procure conferite dai clienti per rappresentanza o assistenza, che non dovranno quindi più essere necessariamente esibite su carta ad ogni accesso presso gli uffici.

Il CNDCEC, in particolare, metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate un nuovo applicativo che permetterà di acquisire le comunicazioni relative alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nell'albo, che devono essere trasmesse in via telematica all'Anagrafe tributaria.

La convenzione, della durata di 3 anni e rinnovabile, rientra nell'ambito del Protocollo quadro stipulato il 3 maggio 2017.