Controversie tributarie: possibile definirle entro il 2 ottobre pagando un importo agevolato

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie al fine di definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio.

Entro il 2 ottobre 2017, pagando un importo agevolato, sarà infatti possibile definire le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ed in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017.

I contribuenti interessati potranno, entro il suddetto termine, trasmettere la domanda e pagare l'intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Nel caso non ci fossero somme da pagare, precisa l'Agenzia, la definizione si perfeziona semplicemente con l'invio telematico della domanda.

