Contratti di appalto esclusi dal Codice: imposta di bollo comunque dovuta

I contratti di appalto richiamati dall’articolo 56, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici (servizi affidati da una stazione appaltante a un’altra stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti) non sono totalmente esclusi dalla disciplina del Codice. Tali contratti, infatti, devono comunque rispettare alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali previste dall’articolo 18.

Di conseguenza, agli stessi si applica l’imposta di bollo secondo le modalità semplificate stabilite dal comma 10 del citato articolo 18, mediante versamento unico al momento della stipula del contratto e in misura proporzionale al suo valore.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 16 gennaio 2026.