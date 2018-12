Contestazioni pendenti per violazioni privacy: entro il 18 dicembre la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta

Negli scorsi mesi il Garante per la protezione dei dati personali ha reso disponibili una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. L'agevolazione è stata prevista dal recente decreto legislativo 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

Scade domani, 18 dicembre, il termine utile per oblare le sanzioni mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione.

Potranno usufruire di questa speciale procedura tutti coloro che abbiano ricevuto, entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l'atto con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio (ad esempio, l'atto di contestazione).

Nelle FAQ pubblicate sul sito del Garante vengono forniti chiarimenti anche sulle modalità per il pagamento delle sanzioni, l'importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.