Venerdì 17 novembre 2017

Negli scorsi mesi di maggio, giugno e settembre l'Agenzia Entrate ha indirizzato a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito, lettere di compliance che evidenziavano presunte anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013.



La stessa Agenzia Entrate ha recentemente comunicato che i destinatari delle comunicazioni avranno tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti utili ad archiviare la questione.



Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e ritiene che le indicazioni contenute sulla presenza di redditi non dichiarati siano fondate, potrà rimediare trasmettendo una nuova dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l'F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l'ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch'esso nel cassetto fiscale.



Se invece si ritiene che la comunicazione contenga valutazioni sbagliate, il contribuente può (deve) inviare una istanza, eventualmente corredata da documenti giustificativi, direttamente agli uffici dell'Agenzia o tramite il canale Civis.



I contribuenti e i loro consulenti possono sempre chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell'Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento". In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate.



DOCUMENTI IN EVIDENZA: