Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: i chiarimenti delle Entrate sul Sistema Tessera Sanitaria e procedure concorsuali

Giovedì 14 settembre 2017

L'Agenzia Entrate con una comunicazione del 12 settembre 2017 ha reso noto che nella prossima comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014).



L'Agenzia Entrate accoglierà comunque ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.



L'Agenzia ha altresì reso noto che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l'adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell'assolvimento del propri incarichi.



DOCUMENTI IN EVIDENZA: