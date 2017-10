Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: aggiornate le FAQ

L'Agenzia Entrate, in tema di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) ha pubblicato delle nuove FAQ relative alla funzione di monitoraggio dei file trasmessi.

In una di queste l'Agenzia fornisce chiarimenti circa le persone autorizzate a visualizzare i file sui cui è stato posto il sigillo dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare viene precisato che il sigillo dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'autorizzazione alla visualizzazione del file, equivale alla firma digitale apposta dall'utente che si è autenticato in Fatture e Corrispettivi.

Al file, infatti, viene associato il codice fiscale dell'utente in sessione al momento dell'apposizione del sigillo.

In fase di monitoraggio dei file trasmessi, la visualizzazione dei file è permessa all'utente che ha sigillato il file. Chi accede come incaricato, può visualizzare, in base all'opzione scelta ("File firmati da me" o "File firmati dal soggetto incaricante") i file sigillati da lui stesso o quelli sigillati da un utente che ha lavorato in Fatture e Corrispettivi con le credenziali Entratel o Fisconline del soggetto incaricante.