Lunedì 26 gennaio 2026
Compensi dei lavoratori autonomi: simulazioni fiscali e contributive 2026 in un unico strumento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
È disponibile il software in formato XLS “Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026”, lo strumento operativo pensato per determinare con precisione il compenso lordo da riconoscere a un lavoratore autonomo in funzione del regime fiscale applicato — Ordinario, Forfetario, Forfetario Start Up e Imprenditoria giovanile — partendo da un importo netto desiderato.

Il software consente di simulare in modo immediato l’impatto di imposte, addizionali e contributi previdenziali, offrendo una visione chiara e strutturata della pressione fiscale complessiva stimata per il 2026.

Il cuore del calcolo è la funzione dal netto al lordo: inserendo l’importo che si desidera effettivamente percepire, il sistema determina automaticamente il compenso lordo necessario, calcolando — ove previste — ritenuta d’acconto e oneri previdenziali a carico del professionista.


Perché scegliere questo software

  • ampia copertura dei regimi fiscali: il calcolo integra i regimi ordinario, forfetario e le agevolazioni per l'imprenditoria giovanile, permettendo un confronto immediato tra le diverse posizioni tributarie;
  • stima contributiva accurata: la struttura del calcolo tiene conto delle diverse casse di previdenza e delle aliquote vigenti, assicurando che la stima del netto sia il più vicina possibile alla realtà operativa del lavoratore;
  • massima flessibilità nelle simulazioni: grazie alla flessibilità delle celle di input, il consulente può generare molteplici scenari per testare la sostenibilità fiscale di diversi livelli di compenso lordo;
  • formato pensato per lo studio professionale: il formato XLS permette una rapida compilazione e una facile archiviazione, rendendo il documento uno strumento agile per la consultazione quotidiana e il supporto alle decisioni del cliente.


Ottieni subito il software “Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026” a soli 35 euro + Iva. Il tuo alleato per simulazioni fiscali e contributive precise: calcola il compenso lordo dei tuoi clienti partendo dal netto desiderato, considerando ritenute, contributi e diverse casistiche fiscali per il 2026.

