Compensi dei lavoratori autonomi: simulazioni fiscali e contributive 2026 in un unico strumento

È disponibile il software in formato XLS “Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026”, lo strumento operativo pensato per determinare con precisione il compenso lordo da riconoscere a un lavoratore autonomo in funzione del regime fiscale applicato — Ordinario, Forfetario, Forfetario Start Up e Imprenditoria giovanile — partendo da un importo netto desiderato.
Il software consente di simulare in modo immediato l’impatto di imposte, addizionali e contributi previdenziali, offrendo una visione chiara e strutturata della pressione fiscale complessiva stimata per il 2026.
Il cuore del calcolo è la funzione dal netto al lordo: inserendo l’importo che si desidera effettivamente percepire, il sistema determina automaticamente il compenso lordo necessario, calcolando — ove previste — ritenuta d’acconto e oneri previdenziali a carico del professionista.
Perché scegliere questo software
OFFERTA LANCIO FINO AL 13 FEBBRAIO!
Ottieni subito il software "Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026" a soli 35 euro + Iva.
