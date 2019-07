Come presentare la dichiarazione di successione online: l'Agenzia risponde

Dubbi su come presentare la dichiarazione di successione online?

Tutte le risposte alle domande più frequenti sul tema sono raccolte in una sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dove vengono forniti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della dichiarazione, alla procedura di installazione del software e a quella per allegare documenti, ai passi da seguire per compilare il modello ed infine alle modalità per trovare e richiedere ricevute ed attestazioni di avvenuta presentazione.

Clicca qui per accedere alle FAQ.