Come funziona la Centrale dei Rischi? Te lo spiega la Banca d'Italia: convegno a Piacenza il 22 novembre

Banca d'Italia illustra un suo importante strumento gratuito: la Centrale dei Rischi, un sistema che raccoglie informazioni da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.

Puoi conoscere come funziona e in cosa può esserti utile partecipando all'incontro con Banca d'Italia, che si terrà giovedì 22 novembre 2018 a Piacenza, dalle ore 14:00 alle ore 16:30, presso Palazzo Mandelli, Via Bernardino Mandelli, 14.

Tre sono i temi del convegno:

Le funzioni Istituzionali di Banca d'Italia.

La Centrale dei Rischi.

Il Micro-credito e modalità di accesso.

Il Convegno è rivolto, in particolare:

ad imprenditori che vogliono comprendere il linguaggio bancario e valutare la propria posizione;

a responsabili e impiegati amministrativi che vogliono conoscere il mondo del credito;

a liberi professionisti e consulenti aziendali che vogliono approfondire il tema della centrale dei rischi;

ad Associazioni di categoria che vogliono offrire un servizio pubblico ai loro associati.

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 novembre. Per accedere è obbligatorio mostrare il biglietto dell'evento (in formato cartaceo o digitale) e il documento di riconoscimento inserito in fase di registrazione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa di GARCOM COOPERATIVA DI GARANZIA all'indirizzo email gar@garcom.it, oppure chiamare il numero 0523.7111.01.