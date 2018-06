Collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero: istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte

Con la Risoluzione n. 43/E del 6 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "8080", denominato "Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero - articolo 5-septies del decreto legge n. 148/2017", per consentire il versamento, tramite il modello F24 ELIDE, delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni ed interessi in applicazione della procedura di regolarizzazione delle attività e delle somme detenute all’estero prevista dal decreto-legge collegato alla manovra di bilancio per il 2018.

L'Agenzia Entrate ricorda che l'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro e non oltre il 31 luglio 2018 mentre il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2018, in un'unica soluzione, senza possibilità compensazione.

Il versamento può essere effettuato in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.