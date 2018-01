Coefficienti del diritto di usufrutto dal 2018

In conseguenza dell'aumento del tasso legale di interesse allo 0,30% con decorrenza 1.1.2018 (D.M. 13/12/2017 pubblicato sulla GU 292 del 15/12/2017), con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28.12.2017 sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall'1.1.2018.

Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell'Imposta di Registro ? D.P.R. 131/1986 - come segue:

Età del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente da 0 a 20 317,50 da 21 a 30 300,00 da 31 a 40 282,50 da 41 a 45 265,00 da 46 a 50 247,50 da 51 a 53 230,00 da 54 a 56 212,50 da 57 a 60 195,00 da 61 a 63 177,50 da 64 a 66 160,00 da 66 a 69 142,50 da 70 a 72 125,00 da 73 a 75 107,50 da 76 a 78 90,00 da 79 a 82 72,50 da 83 a 86 55,00 da 87 a 92 37,50 da 93 a 99 20,00

Il Decreto fissa inoltre in 333,33 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.

Come si calcola il diritto di usufrutto

Valore di un immobile in piena proprietà: 150.000 euro (a)

Tasso di interesse legale (da 1.1.2018) 0,30% (b)

Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 ? coefficiente da tabella di cui sopra = 212,50 (c)

Rendita annua (a) x (b) = 450 (d) (d=150.000 x0,30%)

Valore dell'usufrutto: (d) x (c) = 95.625 (e) (e= 450 x 212,50)

Valore della nuda proprietà: (a) ? (e) = 54.375 (= 150.000 ? 95.625)