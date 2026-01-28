Codice della Crisi: strumenti operativi per la verifica degli adeguati assetti nelle PMI

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha ridefinito profondamente i doveri dell’imprenditore e, di riflesso, l’attività del consulente aziendale.

Il legislatore, attraverso la modifica dell’articolo 2086 del Codice Civile, non richiede più soltanto una corretta tenuta della contabilità, ma impone l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Questa misura è volta a garantire una "forward looking", ovvero la capacità di prevedere l'andamento aziendale e intercettare tempestivamente eventuali squilibri.

In questo scenario di compliance obbligatoria, AteneoWeb ha realizzato il software Easy Alert PMI (in versione Cloud e XLS).

Lo strumento risponde all'esigenza pratica dei professionisti di monitorare costantemente lo stato di salute delle imprese clienti, siano esse individuali o collettive. L'applicativo consente di analizzare i segnali interni, sia contabili che extracontabili, offrendo una mappatura precisa della situazione aziendale, senza un eccessivo impiego di tempo.

Per il commercialista, l’utilizzo di tale risorsa si traduce nella possibilità di strutturare un controllo periodico standardizzato, riducendo i margini di errore e garantendo la storicizzazione dei dati.

L'analisi non si limita alla fotografia istantanea, ma permette di costruire un trend storico fondamentale per dimostrare la diligenza professionale in caso di crisi d’impresa.

La soluzione multi-azienda permette di gestire l'intero portafoglio clienti senza limiti di annualità, trasformando l'adempimento normativo in una procedura di studio ordinata e tracciabile.



Easy Alert PMI è proposto in doppio formato: