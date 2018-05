Cinque per mille 2015: online l'elenco degli enti NoIBAN

Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato, in riferimento all'anno 2015, l'elenco dei beneficiari del cinque per mille privi delle coordinate bancarie o postali (detti anche "enti NoIBAN") per l'emissione del bonifico o per il pagamento in contanti (solo in caso di mancanza di conto corrente e per contributi inferiori a mille euro).

L'elenco è consultabile a questo indirizzo.