Cessione, donazione e successione di aziende e partecipazioni. Tabelle pratiche fiscali 2026

L’evoluzione normativa in materia di fiscalità d’impresa richiede un costante aggiornamento tecnico, specialmente quando si affrontano operazioni straordinarie che coinvolgono la continuità del business.

In questo contesto, l'approfondimento curato dal Dott. Giuseppe Rebecca per AteneoWeb, aggiornato al 19 gennaio 2026, si propone come un’analisi sistematica dei regimi applicabili ai trasferimenti a titolo oneroso e gratuito.

Il testo esamina con rigore scientifico le interconnessioni tra imposizione diretta e indiretta, offrendo una panoramica completa sulle dinamiche che regolano la circolazione dei patrimoni aziendali e delle quote societarie.

La guida analizza dettagliatamente istituti come i patti di famiglia, strumenti essenziali per garantire la stabilità operativa delle piccole e medie imprese durante le fasi di ricambio al vertice. Attraverso il ricorso a tabelle sinottiche, il professionista ha la possibilità di confrontare diversi scenari, valutando l'impatto delle imposte ipocatastali e delle imposte sui redditi.

Tale approccio permette di pianificare le operazioni con una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità fiscali, riducendo le incertezze interpretative che spesso caratterizzano la materia.

Per il commercialista e il consulente aziendale, la disponibilità di schemi logici pronti all'uso rappresenta un valore aggiunto nella fase di simulazione degli oneri tributari.



Il documento non si limita all'enunciazione della norma, ma la traduce in uno strumento di consultazione rapida per verificare la correttezza dei calcoli in tempo reale.

Questo supporto risulta determinante quando occorre assistere l’imprenditore in decisioni strategiche che richiedono dati normativi certi e aggiornati, permettendo di gestire con precisione la transizione di quote e complessi aziendali verso i successori o terzi acquirenti.

