Certificato unico debiti tributari: le istruzioni per ottenerlo

Con il Provvedimento del 27 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e le istruzioni per la richiesta ed il rilascio del Certificato unico debiti tributari, come previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e li ha resi disponibili sul proprio sito internet.

Il modello per il rilascio, ad uso degli uffici dell'Agenzia delle entrate per il rilascio del certificato, contiene l'indicazione dei debiti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette.