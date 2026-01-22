Cedolare Secca o Irpef? Calcolo convenienza 2026

Il panorama fiscale delle locazioni immobiliari affronta nel 2026 un punto di svolta cruciale che complica ulteriormente il tradizionale calcolo di convenienza tra tassazione ordinaria e regime sostitutivo (“cedolare secca”).
Per i professionisti del settore, l’analisi convenienza cedolare secca è un’attività complessa che richiede una valutazione precisa delle variabili in gioco: reddito complessivo, oneri deducibili e impatto delle addizionali locali.
Per supportare gli studi professionali in questa delicata fase di consulenza, abbiamo pubblicato il software "Calcolo convenienza Cedolare Secca vs Irpef 2026".
L'applicativo, in formato XLS, è stato specificamente progettato per gestire le peculiarità della cedolare 2026, permettendo di simulare con precisione il carico fiscale derivante dai canoni di locazione. Il tool non si limita a un confronto superficiale, ma integra le novità della Legge di Bilancio, inclusi i nuovi limiti alle detrazioni per i redditi elevati, offrendo un quadro chiaro sulla tassazione della cedolare secca affitti.
L'adozione di questo strumento consente di trasformare un adempimento tecnico in un valore aggiunto per il cliente. Grazie alla capacità del file di elaborare scenari previsionali rapidi, i consulenti possono determinare già in fase preventiva se la scelta della tassazione “piatta” sia ancora la via più efficiente o se il regime ordinario offra invece maggiori margini di risparmio grazie alla capienza per oneri e detrazioni.
Calcolo convenienza Cedolare Secca vs Irpef 2026 è IN PROMOZIONE A 35 euro +Iva FINO AL 9 FEBBRAIO!
Perché utilizzare il nostro software:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti