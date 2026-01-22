Cedolare Secca o Irpef? Calcolo convenienza 2026

Il panorama fiscale delle locazioni immobiliari affronta nel 2026 un punto di svolta cruciale che complica ulteriormente il tradizionale calcolo di convenienza tra tassazione ordinaria e regime sostitutivo (“cedolare secca”).

Per i professionisti del settore, l’analisi convenienza cedolare secca è un’attività complessa che richiede una valutazione precisa delle variabili in gioco: reddito complessivo, oneri deducibili e impatto delle addizionali locali.

Per supportare gli studi professionali in questa delicata fase di consulenza, abbiamo pubblicato il software "Calcolo convenienza Cedolare Secca vs Irpef 2026".

L'applicativo, in formato XLS, è stato specificamente progettato per gestire le peculiarità della cedolare 2026, permettendo di simulare con precisione il carico fiscale derivante dai canoni di locazione. Il tool non si limita a un confronto superficiale, ma integra le novità della Legge di Bilancio, inclusi i nuovi limiti alle detrazioni per i redditi elevati, offrendo un quadro chiaro sulla tassazione della cedolare secca affitti.

L'adozione di questo strumento consente di trasformare un adempimento tecnico in un valore aggiunto per il cliente. Grazie alla capacità del file di elaborare scenari previsionali rapidi, i consulenti possono determinare già in fase preventiva se la scelta della tassazione “piatta” sia ancora la via più efficiente o se il regime ordinario offra invece maggiori margini di risparmio grazie alla capienza per oneri e detrazioni.

Perché utilizzare il nostro software:

confronto dinamico : analisi immediata tra Irpef e regime sostitutivo basata sui dati reali del 2026;

: analisi immediata tra Irpef e regime sostitutivo basata sui dati reali del 2026; aggiornamento normativo : piena integrazione delle nuove aliquote IRPEF e delle rimodulazioni sulle detrazioni;

: piena integrazione delle nuove aliquote IRPEF e delle rimodulazioni sulle detrazioni; precisione locale : computo esatto delle addizionali regionali e comunali per una stima veritiera;

: computo esatto delle addizionali regionali e comunali per una stima veritiera; target professionale: interfaccia ottimizzata per le esigenze operative di commercialisti.



