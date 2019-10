Canone Tv: entro il 31 ottobre il versamento della IV rata trimestrale

Ricordiamo che i contribuenti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, devono effettuare entro il 31 ottobre 2019 il versamento dell'ultima rata trimestrale del Canone TV, da effettuarsi tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando come codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv a uso privato).

L'adempimento riguarda, in particolare, tutti i contribuenti non intestatari di un contratto elettrico di tipo domestico o che utilizzano energia elettrica fornita da reti non interconnesse con quella di trasmissione nazionale.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un'apposita sezione dedicata al canone Tv, con normativa, scadenze e altri informazioni utili.