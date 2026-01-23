Calcolo previsionale IRPEF 2026: nuove aliquote, detrazioni e simulazioni fiscali aggiornate

La Legge di Bilancio 2026 prevede anche interessanti modifiche all’IRPEF, imposta sui redditi delle persone fisiche. La novità principale è la seconda aliquota che subisce un ribasso, passando dal 35% al 33%.

Parallelamente, la manovra introduce meccanismi di compensazione per i redditi più elevati. Per i contribuenti che superano la soglia dei 200.000 euro, è previsto un taglio lineare di 440 euro sull'ammontare delle detrazioni spettanti (fissate al 19%), con l'esclusione di capitoli di spesa sensibili come le spese sanitarie, le erogazioni ai partiti e i premi assicurativi per eventi calamitosi.

In questo scenario di transizione, effettuare una corretta previsione IRPEF diventa un'attività critica, al fine di evitare errori di stima e ottimizzare la pianificazione finanziaria.

Per rispondere a queste esigenze tecniche, AteneoWeb ha reso disponibile il software Calcolo previsionale Irpef 2026.

Questo tool, in formato XLS, rappresenta una risorsa indispensabile per chi deve operare una previsione tasse accurata.

La cartella di lavoro è progettata per determinare in modo rapido ma rigoroso l'imposta lorda e netta, integrando nel calcolo anche le addizionali regionali e comunali. Il software considera inoltre variabili complesse come i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca, offrendo una panoramica completa del carico fiscale atteso.

Grazie a questo strumento, il professionista può simulare diversi scenari reddituali, garantendo ai propri clienti o alla propria azienda una consulenza di alto profilo basata sui parametri aggiornati della Legge di Bilancio 2026.





Punti chiave del software:

Aggiornamento aliquote 2026: integrazione del nuovo scaglione al 33%.

integrazione del nuovo scaglione al 33%. Limiti detrazioni: gestione del taglio per i redditi superiori a 200.000 euro.

gestione del taglio per i redditi superiori a 200.000 euro. Versatilità: calcolo comprensivo di addizionali locali e regimi sostitutivi.

calcolo comprensivo di addizionali locali e regimi sostitutivi. Efficienza: interfaccia Excel pronta all'uso.





