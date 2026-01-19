Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026: software in promozione

Abbiamo pubblicato il software in XSL Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026, che permette di calcolare il compenso lordo da riconoscere a un lavoratore autonomo in base al regime fiscale applicato (Ordinario, Forfetario, Forfetario Start Up, Imprenditoria Giovanile), al fine di ottenere un importo netto desiderato, tenendo conto di imposte, addizionali e contributi previdenziali dovuti.
La funzione di calcolo dal netto al lordo rappresenta il cuore operativo del documento. Inserendo il valore monetario che si desidera percepire, il sistema calcola automaticamente la ritenuta d'acconto, ove applicabile, e gli oneri previdenziali a carico del professionista, fornendo un quadro esaustivo della pressione fiscale totale stimata per l'anno 2026.
I Punti di forza del software
Calcolo compenso lordo lavoro autonomo 2026 è IN PROMOZIONE A 35 euro +Iva FINO AL 13 FEBBRAIO.
