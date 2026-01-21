Bonus mobili ed elettrodomestici 2026: online la guida delle Entrate

L'Art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha prorogato a tutto il 2026 il bonus mobili ed elettrodomestici, la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per i quali sia prevista l’etichetta energetica, di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Alla luce della conferma dell'agevolazione anche per l'anno in corso l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la relativa guida, con tutte le informazioni utili sulle modalità di fruizione della detrazione, sui requisiti richiesti, sui limiti di spesa e sui pagamenti ammessi.

L'agevolazione è prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

L'intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici. Per gli acquisti effettuati nel 2026, ad esempio, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2025.



Consulta la guida per tutti i dettagli.