Intendi acquistare, affittare, ristrutturare o mettere in sicurezza un'abitazione?

E' partita la campagna d'informazione "Casa conviene 2018" promossa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'anno al suo terzo appuntamento, che punta a diffondere tutte le informazioni utili relative a bonus e fondi pubblici per la casa previsti dalla legge.

La campagna, dedicata a famiglie, proprietari di immobili ad uso abitativo, locatari ed imprese, vuole stimolare questi soggetti ad usufruire dei tanti vantaggi fiscali relativi agli interventi edilizi e delle misure a favore di lavoratori con difficoltà nell'accesso al mutuo o nel pagamento delle rate.

La Legge di Bilancio 2018 ha destinato nuove risorse per la casa, in aggiunta a quelle già presenti, tra cui la detrazione Irpef per la sistemazione a verde di aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali ("Bonus verde") e la detrazione per chi esegue congiuntamente interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione antisismica.

Prorogate anche le detrazioni per interventi di ristrutturazione, di riqualificazione energetica degli edifici ("Ecobonus") e di messa in sicurezza di immobili ("Sisma Bonus").

