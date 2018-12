Bonus cinema: pronta la modulistica per le domande relative al III periodo 2018

La Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, con un avviso pubblicato sul proprio portale, ha informato gli utenti che è disponibile la modulistica per la presentazione delle domande preventive di credito di imposta relative al III periodo 2018 per settori Produzione di opere cinematografiche, Produzione di opere TV, Produzione di opere WEB, Distribuzione nazionale di opere cinematografiche, Attrazione investimenti in Italia (produzione esecutiva di opere straniere), Investitori esterni, che saranno comparabili fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2018. Le domande presentate in questa sessione, viene precisato nella nota, non potranno contenere la previsione dell'utilizzo del credito di imposta per l'anno 2018.

Inoltre, precisa il MiBAC, i crediti d'imposta riconosciuti e maturati nell'anno in corso sono disponibili all'interno del cassetto fiscale e utilizzabili per la compensazione.

Con esclusivo riferimento al credito di imposta per le sale cinematografiche, conclude la nota, il credito riconosciuto, seppur non visualizzabile all'interno del cassetto fiscale, E' COMUNQUE UTILIZZABILE nei limiti degli importi confermati dall'Amministrazione tramite lettera di riconoscimento.