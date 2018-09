Bonus acquisto strumenti musicali: il credito d'imposta non utilizzato concorre alla determinazione del reddito

Nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedicata agli interpelli è stata pubblicata la risposta n. 10 in tema di bonus per l'acquisto di strumenti musicali, introdotto dall'art. 1, comma 984 della legge n. 208 del 2015 per l'anno 2016 e successivamente prorogato anche per gli anni 2017 e 2018.



In sintesi, nel documento viene chiarito che l'importo del credito d'imposta maturato nell'anno 2017 ma non utilizzato, concorre alla determinazione del reddito.

La concessione del credito d'imposta, precisano le Entrate, è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita. Di conseguenza, il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo.

L'importo del credito d'imposta maturato nell'anno 2017 ma non utilizzato, dunque, concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG2, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.