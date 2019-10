Abbiamo pubblicato una nuova serie di applicativi, preconfigurati per il caso di PMI che svolgono attività di:

Holding/immobiliare

Commercio/artigianato

Servizi



I tre nuovi fogli di calcolo, partendo dalla consolidata esperienza del metodo elaborato dal Dott. Antonio Cavaliere, raccolgo in unici "tool" dedicati, gli strumenti minimi necessari per l'impostazione del lavoro di revisione sia per il revisore individuale che per il collegio sindacale in una realtà avente quelle caratteristiche.

I fogli sono tutti liberamente modificabili dall'utente, ma ogni carta di lavoro già referenziata e in parte "precompilata" per considerare le specificità delle PMI che svolgono attività di Holding/immobiliare, Commercio/artigianato e Servizi.



Come gli altri fogli di lavoro AUDIT-TOOLS, anche questa versione consente di gestire in locale la revisione. Seguendo le indicazioni riportate nel file stesso, ogni carta di lavoro potrà, a scelta dell'utente, essere stampata ed archiviata oppure salvata in locale in formato elettronico.

Tutta la procedura è guidata da un cruscotto (che potete vedere in dettaglio nella sezione "Immagini e schermate del prodotto" di ogni singolo applicativo) utile per seguire la formalizzazione ed impostazione delle carte di lavoro.



Il cruscotto è suddiviso in 5 sezioni ovvero le 5 fasi fondamentali di ogni revisione:

1. Rischio di revisione

2. Materialità/Significatività & Campione

3. Strategia - Piano di lavoro

4. Carte di lavoro

5. Conclusioni



Ogni sezione prevede poi delle attività per ognuna delle quali è previsto:

- un collegamento automatico alle attività successive con i documenti da predisporre (ogni carta di lavoro è già referenziata);

- la data di esecuzione del lavoro.

Quindi ad esempio, nella sezione "1. Rischio di revisione - sezione 1.1. Rischio Impesa - categoria 1.1.1 Accettazione e mantenimento", un link rimanderà ad un foglio con la relativa check list da predisporre e stampare nelle carte di lavoro oppure a una scheda di lavoro da stampare, con il nome del test da svolgere e in più il link al file da compilare.

I tre applicativi sono disponibili anche nel conveniente Pacchetto Audit tools per gestire la revisione legale. Nuova versione configurata per le "piccole" imprese. Approfittane!