Attenzione: campagna di phishing che sfrutta il logo AdE per rubare le credenziali SPID

E' in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l'invio di email ingannevoli che, sfruttando il logo dell’Agenzia delle Entrate, tenta di acquisire le credenziali di accesso delle identità digitali SPID degli utenti.
I messaggio email invitano l’utente ad accedere alla propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate e contengono al loro interno un link che reindirizza a un sito creato ad hoc, con una falsa schermata di accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate che riproduce un modulo di login tramite SPID contraffatto.
Viene richiesto all’utente di inserire la password della propria identità SPID, mentre l’indirizzo email della vittima è già precompilato tramite personalizzazione del link. Vedi qui un esempio.
L'Agenzia Entrate, totalmente estranea a queste comunicazioni, raccomanda di prestare la massima attenzione evitando di cliccare sui link riportati e di fornire informazioni personali, procedendo immediatamente alla loro eliminazione.
