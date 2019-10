Attenzione alle false comunicazioni di scadenza domini internet

Si registrano in questi giorni numerose segnalazioni di false comunicazioni, apparentemente inviate da Aruba, che invitano a rinnovare domini internet di presunta prossima scadenza.Spesso questi domini non sono neanche registrati dal provider toscano, ma le mail inviate, soprattutto agli indirizzi email "info", sono molto ben contraffatte e da un occhio inesperto possono facilmente esser scambiate per comunicazioni veritiere, eccone un esempio:Si consiglia di non cliccare sui link presenti in queste email, in quanto congegnati per carpire informazioni riservate, in particolare i dati della carta di credito (phishing).