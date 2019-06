Secondo Wired.it, con un trend di 350mila nuovi utenti al giorno, Telegram è rapidamente diventata l'App di messaggistica del momento, scelta da utenti, testate giornalistiche e siti di informazioni per veicolare notizie in tempo reale su qualsiasi device, in particolar modo "mobile".

A causa di problemi tecnici con Whatsapp, AteneoWeb continuerà a supportare il servizio soltanto sull'applicazioneSe non l'hai ancora fatto, installa Telegram sul tuo smartphone: è sufficiente che ti colleghi al nostro canale all'indirizzo https://telegram.me/ateneoweb per attivare il servizio e ricevere ogni giorno le news più importanti, nell'esatto momento in cui vengono pubblicate.