Ancora in alto mare con la fatturazione elettronica? Dall'Agenzia Entrate tutte le info utili per arrivare preparati alla scadenza

In vista della partenza, al 1° gennaio 2019, dell'utilizzo della fatturazione elettronica prevista dalla Legge di Bilancio 2018, che diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet un insieme di strumenti utili ai contribuenti per prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente.

E' stata infatti predisposta una nuova area tematica, all'interno della quale l'utente può accedere alla "Guida alla Fatturazione elettronica", che illustra come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture, oltre a due video-tutorial, il primo dai quali è dedicato alle novità della fatturazione elettronica, ed il secondo al QR-Code, il codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per permettergli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.