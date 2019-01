Lunedì 28 gennaio 2019

L'Agenzia delle Entrate, nella rubrica "La Posta di FiscoOggi" della propria rivista telematica, ha chiarito che anche i lavoratori dipendenti possono beneficiare dell'art bonus, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

L'art bonus, infatti, al ricorrere delle condizioni previste dalla relativa disciplina, è riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Le persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, hanno diritto al tax credit a condizione che non svolgano attività d'impresa.



Nella risposta fornita viene precisato che, alle persone fisiche, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, come stabilito dell'articolo 1, del Decreto-legge 83/2014.



