All'erede dell'immobile, prima in comproprietà con il coniuge, spettano le agevolazioni prima casa

Con la Risoluzione n.126/E del 17 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui, per effetto della successione, il coniuge quale unico erede divienesituati nello medesimo Comune, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge deceduto,prevista dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000 in riferimento all'acquisto delle quoteNon risulta preclusiva alla fruizione dell'agevolazione, precisano le Entrate, la circostanza che prima del decesso il contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge, in quanto con la morte del de cuius,