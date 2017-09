Al via i nuovi ISA

L'Agenzia Entrate con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017 ha individuato i primi 70 ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore.

È stato reso noto che gli altri ISA saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell'anno, così dal 2018 imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance.

I contribuenti che risulteranno "affidabili" agli ISA dovrebbero beneficiare di alcune agevolazione: in particolare vengono esclusi gli accertamenti di tipo analitico - presuntivo; limitata l'applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. E' anche prevista la riduzione dei termini per l'accertamento e l'esonero, entro i limiti previsti, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta. Infine, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.