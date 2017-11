Al redditometro basta la sentenza che assegna l'abitazione al separato

L'accertamento con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Al coniuge assegnatario della casa coniugale in forza della sentenza di separazione, va attribuita la disponibilità del 100% dell'immobile, anche qualora abbia trasferito la sua residenza altrove, precisando che solo la modifica degli accordi intervenuti tra gli ex coniugi può far cadere la presunzione utilizzata ai fini del "redditometro".

Ed è nella sua disponibilità anche il nuovo immobile, in mancanza di prova che il suo convivente, ivi residente, concorra al pagamento delle rate del mutuo per il relativo acquisto.



Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza 23349 del 6 ottobre 2017.