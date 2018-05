Agenzia delle Entrate - Dal 9 aprile accesso tramite SPID a tutti i servizi telematici

Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo SPID, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione.

Con il Provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018 a firma del direttore di Agenzia delle entrate, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico SOGEI, a tutti i servizi online offerti dall'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate ha così avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l'accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto all'articolo 64, comma 2-quater del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede che "l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID".

Per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti (Entratel, Fiscoline, Sister). in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti

In analogia a quanto già realizzato per i servizi "Dichiarazione precompilata" e "Fatture e Corrispettivi" anche l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate sarà accessibile utilizzando un'identità SPID di livello 2.

A partire dal 9 aprile 2018 l'area riservata, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2.

L'accesso all'area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati; in questo caso l'identità digitale si intende riferita a questi ultimi.

Per "incaricati", come chiarito nel provvedimenti, si intendono le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto degli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister e degli utenti persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Sister che ne ravvisino l'esigenza.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.