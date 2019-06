5 per mille: online gli elenchi di chi ha chiesto di accedere al beneficio dopo i termini

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi con i dati degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti della ricerca scientifica, aggiornati al 19 giugno, che hanno presentato la domanda di iscrizione al 5 per mille dopo i termini di scadenza.

Si ricorda che per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche la scadenza era fissata al 7 maggio 2019 mentre per gli enti della ricerca scientifica del Miur, al 30 aprile 2019.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Dl 16/2012 i soggetti che non hanno effettuato l'iscrizione per il 2019 entro il 7 maggio 2019, sempreché non siano presenti nell'elenco permanente degli iscritti, possono ancora trasmettere la domanda telematica entro il 30 settembre 2019, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, nel caso in cui non fosse già stata trasmessa (enti del volontariato alle Direzioni Regionali; associazioni sportive dilettantistiche agli uffici territoriali del Coni ed enti della ricerca scientifica al Miur) e versare un importo pari a 250 euro tramite il modello F24 con codice tributo 8115.