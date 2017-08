NUOVO ANTIRICICLAGGIO: le prestazioni professionali

L'articolo 17 del D.lgs. prevede esplicitamente che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale

in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Nelle prestazioni di valore indeterminato vanno ricompresi, ad esempio, gli incarichi di tenuta della contabilità.

Il limite di 15.000 euro è riferito al valore della prestazione e nulla rileva l'ammontare del compenso dovuto al professionista: come riportato nella tabella "casistica delle prestazioni professionali" che viene di seguito riportata, se il professionista assiste un cliente nella redazione di un contratto di locazione di immobili con canone annuale di €. 10.000= non sarà tenuto ad assolvere alcun adempimento in materia di antiriciclaggio, mentre se il contratto prevede un canone annuale pari o superiore ai 15.000 euro dovrà procedere ad assolvere a tutti gli obblighi.



Come indicato nella successiva tabella "Casistica delle Prestazioni Professionali" nel caso di contratti di comodato vanno assolti gli obblighi nei confronti di comodante e comodatario qualora il valore della cosa consegnata sia almeno pari ad euro 15.000=: si evidenzia che tali contratti sono ricorrenti ai fini dell' IMU (specie tra genitori-figli) ed hanno oggetto immobili e che, quindi, tali contratti vanno assoggettati agli obblighi della normativa, essendo evidente che il valore dell'immobile è almeno pari a 15.000 euro.



Ai sensi del comma 7 gli obblighi di adeguata verifica non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 11 gennaio 1979 n. 12 (Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro); qualora il Consulente del Lavoro esegua altre prestazioni professionali (ad esempio la redazione di un contratto di locazione con canone annuale almeno di 15.000 euro) dovrà invece assolvere a tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio.



Si procede comunque all'adeguata verifica, anche al di sotto della soglia di 15.000 euro, quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.



Si sottolinea che l'articolo 42 prevede che, nel caso in cui oggettivamente non sia possibile procedere all'adeguata verifica della clientela, il professionista si astenga dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valuti se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF.



Il successivo articolo 48 prevede che all'interno dello studio vengano adottate procedure per la segnalazione interna, da parte di dipendenti e/o collaboratori, di violazioni sia potenziali che effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Una delle prestazioni soggette agli obblighi è rappresentata dalle relazioni di stima di cui al Codice Civile: all'atto del conferimento dell'incarico, ad esempio di redazione di perizia per la trasformazione di una società di persone in società di capitali, il professionista ha l'obbligo di procedere all'adeguata verifica e ad assolvere a tutti gli altri obblighi, ma il valore della prestazione, all'atto del conferimento dell'incarico, non è determinabile, in quanto il valore sarà determinato all'atto della conclusione della prestazione; in assenza di qualsiasi chiarimento in merito ed in via del tutto prudenziale si consiglia inizialmente di considerare il rapporto con valore indeterminato (anzi, indeterminabile), e successivamente a conclusione della pratica - cioè all'atto della determinazione del valore del patrimonio netto della società di persone - ad integrare la registrazione precedente con tale valore.

In materia di prestazioni professionali si riporta, di seguito, la tabella delle prestazioni professionali allegata al Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 ed un documento redatto dallo studio sulla casistica delle prestazioni professionali.





TABELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI UIC 24 febbraio 2006

Prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti e le società di revisione





A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Qualsiasi altra operazione immobiliare Gestione di denaro Gestione di strumenti finanziari Gestione di altri beni Apertura/chiusura di conti bancari Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura di conti di titoli Gestione di conti bancari Gestione di libretti di deposito Gestione di conti di titoli Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe



A.2 Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti e le società di revisione

Accertamenti, ispezioni e controlli Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Amministrazione e liquidazione di aziende Amministrazione e liquidazione di patrimoni Amministrazione e liquidazione di singoli beni Apertura/chiusura di conti bancari Apertura/chiusura di conti di titoli Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Assistenza e rappresentanza in materia tributaria Assistenza in procedure concorsuali Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti Assistenza per richiesta finanziamenti Assistenza societaria continuativa e generica Assistenza tributaria Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici Certificazione di investimenti ambientali Consulenza aziendale Consulenza connessa a procedure contenziose Consulenza contrattuale Consulenza economico-finanziaria Consulenza in tema di controllo aziendale Consulenza in materia contributiva Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari Consulenza tributaria Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Custodia e conservazione di aziende Custodia e conservazione di beni Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari Gestione di conti di titoli Gestione di conti bancari Gestione di altri beni Gestione di denaro Gestione di libretti di deposito Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Gestione di strumenti finanziari Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe Ispezioni e revisioni amministrative e contabili Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, conv. in legge n. 14 maggio 2005 n. 80. Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società ORGANIZZAZIONE E IMPIANTO DELLA CONTABILITÀ ORGANIZZAZIONE CONTABILE Tenuta paghe e contributi Piani di contabilità per aziende Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria Qualsiasi altra operazione immobiliare Rappresentanza tributaria Redazione di bilanci Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati Regolamenti e liquidazioni di avarie Relazioni di stima di cui al codice civile Revisione contabile Rilascio di visti di conformità per studi di settore Rilevazioni in materia contabile e amministrativa Riordino della contabilità Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni Valutazione di singoli beni e diritti Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese Altro



CASISTICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI

