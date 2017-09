Il fermo del veicolo nella riscossione a mezzo ruolo

1. Il fermo del veicolo: le norme

2. Casi di invalidità del fermo

3. Come contestare il fermo

4. Cancellazione del fermo

IL FERMO DEL VEICOLO: LE NORME

L'Agente della riscossione ha il potere di iscrivere il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio i veicoli) di proprietà del debitore, in forza dell'articolo 86[1] del D.P.R. 602/73.

Il fermo è un provvedimento amministrativo di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo del bene.

In altre parole, un veicolo sottoposto a fermo non può legalmente circolare.

Se la pubblica autorità (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale, Guardia di Finanza) dovesse reperire in circolazione il mezzo, dovrebbe:

- elevare una contravvenzione all'utilizzatore, sanzionando la violazione, ai sensi dell'articolo 214, comma 8[2], del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

- emettere l'immediata disposizione di custodia forzata del mezzo;

- avvisare l'Agente della Riscossione, che abbia iscritto il fermo, del reperimento, affinché, tramite un proprio Ufficiale incaricato, provveda ad elevare il pignoramento del bene, ed a nominarne un custode.

La procedura per l'iscrizione del fermo è stabilita con decreto ministeriale (attualmente si applica il decreto del 7 settembre 1998, n. 503).

Le fasi per l'iscrizione del fermo

1. L'Agente della Riscossione, di propria iniziativa, o su segnalazione dell'ente impositore, acquisisce la notizia della proprietà del bene in capo al contribuente moroso.

2. Successivamente, lo stesso Agente della Riscossione richiede al pubblico registro nel quale il bene si presume iscritto, una certificazione che ne attesti la persistente proprietà in capo al soggetto debitore.

3. In caso di accertamento della proprietà in capo al debitore, l'Agente della Riscossione, con proprio provvedimento, ha il potere di disporre direttamente il fermo amministrativo del veicolo.

4. L'Agente della Riscossione invia al contribuente una comunicazione preventiva (cosiddetto "preavviso di fermo"), mediante la quale concede un termine di venti giorni per l'effettuazione del saldo delle pendenze tributarie interessate dal provvedimento stesso.

5. In carenza di pagamento delle somme richieste, si provvede all'iscrizione nel pubblico registro pertinente, trasmettendo a questo, l'originale del provvedimento stesso, unitamente ad una nota di trascrizione.

6. L'avvenuta iscrizione è comunicata anche alla Direzione regionale delle entrate ed alla Regione.

7. In caso di pagamento del debito da parte del contribuente, l'Agente trasmette al contribuente proprietario del veicolo fermato, il suo assenso alla cancellazione del provvedimento per sopravvenuta estinzione del debito garantito.

8. Il contribuente, munito del provvedimento di revoca, dovrà, infine, recarsi presso il pubblico registro competente per chiedere la cancellazione della trascrizione, corrispondendo i relativi diritti.

CASI DI INVALIDITA' DEL FERMO

Indichiamo, a titolo esemplificativo, i casi più frequenti di invalidità del fermo:

- mancata notifica della cartella

- mancata comunicazione del preavviso di fermo

- mancata notifica dell'intimazione di pagamento

Mancata notifica della cartella

Presupposto del fermo è certamente l'invio della cartella esattoriale.

Se la cartella non è stata notificata (si fa riferimento sia al caso di assoluta mancanza della notifica sia al caso di invalidità della notifica), il fermo è certamente nullo, per violazione degli articoli 50 e 86 del D.P.R. n. 602/73.



Mancata comunicazione del preavviso di fermo

Come abbiamo accennato sopra, l'Agente della Riscossione, prima di iscrivere il fermo del veicolo, deve inviare al contribuente un "preavviso", con il quale gli concede un termine di venti giorni per pagare, avvertendolo che in mancanza di pagamento si procederà all'effettiva iscrizione del fermo.

La mancata comunicazione del preavviso è motivo di nullità del fermo.



Mancata notifica dell'intimazione di pagamento

Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, il fermo deve essere preceduto dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973.

Va evidenziato che tale assunto non è un dato pacifico ma è frutto di un'interpretazione giurisprudenziale.

Nel senso indicato, si è pronunciata, ad esempio, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

COME CONTESTARE L'ISCRIZIONE DEL FERMO

L'iscrizione del fermo può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.

Per individuare il Giudice competente, i termini e le modalità dell'impugnazione, bisogna fare delle distinzioni in base alla tipologia del credito su cui si fonda il fermo ed al tipo di vizio che si vuole eccepire.

Per semplificare, abbiamo predisposto una tabella sintetica.

Tipo di credito Tipo di vizio Termini per ricorrere Giudice competente sanzioni amministrative merito 30 giorni (artt. 22 e 22 bis L. 689/81) Giudice di pace (3) vizi propri del fermo 20 giorni (art. 617 c.p.c.) Tribunale ordinario diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (art. 615 c.p.c.) Giudice di pace (3) contributi merito 40 giorni Tribunale del lavoro vizi propri del fermo 20 giorni (artt. 617 e 618 bis c.p.c.) Tribunale del lavoro diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (artt. 615 e 618 bis c.p.c.) Tribunale del lavoro tributi qualsiasi vizio 60 giorni (art. 19, co. 1, lett. e-bis, D.lg. 546/92) Commissione tributaria provinciale crediti diversi da quelli su indicati merito 30 giorni Tribunale ordinario vizi propri del fermo 20 giorni (art. 617 c.p.c.) Tribunale ordinario diritto di procedere in via esecutiva senza un termine (art. 615 c.p.c.) Tribunale ordinario

I termini sopra indicati sono previsti a pena di decadenza.

Se il fermo riguarda una pluralità di crediti di diversa natura (tributi, sanzioni amministrative, crediti previdenziali, etc.) bisognerà proporre tante azioni quante sono le diverse Autorità competenti.

Precisiamo ulteriormente:

riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell'eventuale verbale di accertamento presupposti.

per vizi propri del fermo si intendono, ad esempio: mancata comunicazione del preavviso; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell'intimazione di pagamento.

i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.

CANCELLAZIONE DEL FERMO

Il contribuente ha diritto alla cancellazione del fermo nei seguenti casi:

- quando ha pagato interamente il debito successivamente all'iscrizione del fermo

- quando ha pagato interamente il debito prima dell'iscrizione del fermo

- quando ha ottenuto una sentenza che annulla il provvedimento di fermo

- quando ha ottenuto una sentenza che annulla le cartelle presupposte al fermo

- quando ha ottenuto una sentenza che dichiara non dovuto il credito preteso dall'Agente della riscossione (ad esempio, perchè prescritto)

- quando ha ottenuto lo sgravio o discarico del debito da parte dell'Ente creditore

- nel caso di vendita del veicolo anteriore all'iscrizione del fermo

Nel caso indicato al precedente punto 1 (pagamento del debito dopo l'iscrizione del fermo), la cancellazione del fermo avviene a cura e spese del contribuente (in quanto è dipesa da un suo inadempimento).

Pertanto, dopo che il contribuente ha effettuato il pagamento del debito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, dovrà recarsi presso gli uffici del PRA (o presso una delegazione ACI) e presentare una specifica richiesta di cancellazione.

Il contribuente dovrà produrre i seguenti documenti:

- il provvedimento di revoca del fermo in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione (questo provvedimento viene rilasciato dall'Agente della riscossione al momento del pagamento);

- il certificato di proprietà (C.d.P.), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;

- il modello NP-3 (se non si utilizza il C.d.P. come nota di richiesta).

- Le spese per la cancellazione del fermo sono a carico del contribuente.

In particolare dovrà versare al PRA l'imposta di bollo, pari a € 32,00 (se si utilizza il retro del C.d.P. come nota di richiesta) oppure € 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).

A seguito dell'esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

Negli altri casi, indicati ai precedenti punti da 2 a 7, in cui essenzialmente l'iscrizione del fermo è dipesa da un errore dell'Ente o dell'Agente della riscossione, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento e non dovrà recarsi al PRA (o all'ACI).

In questi casi, infatti, poichè l'errore è imputabile all'Amministrazione o all'Agente della riscossione, sarà quest'ultimo a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione del fermo, inoltrando direttamente una richiesta al PRA.

Osservatorio legale di Antonella Pedone