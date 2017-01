Presupposti per l'applicazione a giornale o periodico telematico della tutela costituzionale assicurata alla stampa

Posto che la tutela costituzionale assicurata alla stampa si applica al giornale e al periodico pubblicato, anche in via esclusiva, con mezzo telematico, che possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico diffuso su supporto cartaceo, laddove sia dedotto, nella ricorrenza di tali presupposti, il contenuto diffamatorio di notizie riportate su giornale o periodico telematico, questo non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali.

Fonte: Corte di Cassazione; sezioni unite civili; sentenza, 18-11-2016, n. 23469 - Massima a cura de "Il Foro Italiano".