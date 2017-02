I giorni di permesso retribuiti ex Legge 104 non possono essere utilizzati come giorni feriali

Lunedì 6 febbraio 2017

La Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016 ha stabilito che il dipendente che usufruisca dei permessi retribuiti ex art. 33/3 della Legge 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, "non

può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza".



