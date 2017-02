Fondo solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: le domande dal 13 febbraio

Con il Decreto 15 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14-01-2017, il Ministero della Giustizia ha individuato i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno" (previsto dalla Legge di Stabilità 2016) ed ha stabilito le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.

Con la pubblicazione in GU del suddetto decreto si è quindi data piena operatività al Fondo, a cui può accedervi il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto stesso.

Per accedere al Fondo è necessario scaricare l'apposito modulo, che sarà reso disponibile, dal 13 febbraio 2017, sul sito internet del Ministero della Giustizia, in un'area denominata "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno".