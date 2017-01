Coniuge affidatario e rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli

Martedì 31 gennaio 2017

La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con la sentenza n. 1161 del 18 gennaio 2017 si è espressa in tema di obbligazioni di natura economica imposte al coniuge in sede di separazione consensuale ed ha chiarito che "la controversia relativa al rimborso della quota parte delle spese straordinarie relative ai figli, sostenute dal coniuge affidatario, non è solo soggetta ai criteri ordinari di competenza, in quanto diversa da quella concernente il regolamento dei rapporti tra coniugi (v. Sez. 1" n. 18240-06; n. 6297-14). Essa, nei casi in cui le somme non risultino previamente determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico, è anche caratterizzata dalla necessità di un accertamento circa l'insorgenza dell'obbligo di pagamento e l'esatto ammontare della spesa, da effettuarsi in comparazione con quanto stabilito dal giudice della separazione".



