Condominio: le spese di manutenzione ordinaria e per i servizi comuni essenziali non richiedono l'approvazione dell'assemblea

Con la sentenza n. 454 dell'11-01-2017 la Corte di Cassazione Civile si è espressa in tema di condominio ed ha stabilito che le spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dell'assemblea dei condomini, "in quanto trattasi di esborsi ai quali l'amministratore provvede in base ai suoi poteri e non come esecutore delle delibere dell'assemblea".

"L'approvazione di dette spese", ha specificato la Corte, "è richiesta soltanto in sede di consuntivo, giacché con questo poi si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima lo amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico".