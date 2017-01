Avvocati e antiriciclaggio: l'obbligo di identificazione del cliente

Il Consiglio Nazionale Forense, nelle FAQ sugli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati pubblicate sul proprio sito internet, chiarisce che l'identificazione del cliente consiste nella verifica - tramite il controllo di un documento d'identità valido e non scaduto (es. carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica) - dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi (il cd. "titolare effettivo").

Nel caso del cittadino extracomunitario sfornito di documento di identità, l'identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno oppure il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura.

Il CNF aggiunge che l'obbligo di identificazione scatta:

relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 15.000,00 Euro o comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari e superiore a 15.000, 00 Euro, anche mediante più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;

in presenza di operazioni finanziarie;

in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;

nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'obbligo di identificazione deve essere assolto in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l'Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza.