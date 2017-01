Voucher asilo nido: presentazione delle domande possibile fino al 31 dicembre 2018

L'INPS ha pubblicato l'avviso della proroga per l'erogazione dei voucher asilo nido alle lavoratrici autonome con le istruzioni per la presentazione delle domande di beneficio, così come previste dall'art. 4, comma 24, lett. b) della legge 92/2012 (Legge Fornero).

Il contributo, destinato alle madri lavoratrici dipendenti e iscritte alla gestione separata e alle madri lavoratrici autonome ed utile per l'acquisto dei servizi per l'infanzia, può essere richiesto in alternativa al congedo parentale.

Il beneficio è riconosciuto, ricorda l'Inps, per il biennio 2017-2018, secondo l'ordine delle domande presentate fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni, esclusivamente attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo dal portale dell'Istituto.

